Глухие женщины в такси: как они работают и общаются с пассажирами

Каково это — работать таксистом, не слыша ни шума улиц, ни голосов пассажиров? Три глухие женщины — Карина, Евгения и Маргарита — рассказывают, как они водят машину, строят маршрут без навигатора и общаются с пассажирами, которые не знают жестового языка.