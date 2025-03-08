Глухие женщины в такси: как они работают и общаются с пассажирами

Каково это — работать таксистом, не слыша ни шума улиц, ни голосов пассажиров? Три глухие женщины — Карина, Евгения и Маргарита — рассказывают, как они водят машину, строят маршрут без навигатора и общаются с пассажирами, которые не знают жестового языка.
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