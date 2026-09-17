Капусту рекомендуют хранить на подставках для улучшения сохранности

Правильное хранение капусты продлевает её свежесть до 9 месяцев. Рекомендуется хранить кочаны в ящиках на подставках при температуре 0…+5°C и влажности 70%.
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