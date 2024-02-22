Крымчанам добавили выходных дней – соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», помимо государственных праздников и 18 марта – Дня воссоединения с Россией, праздничными и нерабочими объявлены: 12 апреля 2024 года – в связи с празднованием Ораза-байрама; 6 мая 2024 года – в связи с празднованием Пасхи; 17 июня 2024 года – в связи с празднованием Курбан-байрама; 24 июня 2024 года – в связи с празднованием дня Святой Троицы.