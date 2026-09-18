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Повреждение избирательного участка дронами на Кубани: это был спортзал школы, как идет голосование

Повреждение избирательного участка дронами на Кубани: это был спортзал школы, как идет голосование

Ночью во время атаки беспилотников получило повреждения здание школы, в котором должно было быть организовано голосование – осколки повредили спортзал.

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