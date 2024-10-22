В России ожидают снижение урожая масличных культур

В 2024 году суммарные объемы сборов масличных культур в России не превысят отметку в 29 млн тонн. О снижении прогноза сообщил генеральный директор Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
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