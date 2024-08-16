БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сирия: к чему приведёт новая эскалация к востоку от Евфрата?

Сирия: к чему приведёт новая эскалация к востоку от Евфрата?

В восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор 6 августа после некоторого затишья возобновились столкновения между Сирийскими демократическими силами (СДС) и ополчениями ряда местных арабских племён, действующими при поддержке проиранских ополченцев и лояльных Дамаску отрядов «Национальной обороны».

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