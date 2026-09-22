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Захарова сравнила битву Трампа с телеканалами с «Путешествиями Гулливера»

Захарова сравнила битву Трампа с телеканалами с «Путешествиями Гулливера»

Информационное противостояние главы Белого дома и американских телеканалов похоже на произведение Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», где остроконечники насмерть сражались с тупоконечниками из-за того, с какого конца правильно разбивать вареные яйца.

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