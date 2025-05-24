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FiNE NEWS

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Кто принес «Наполи» скудетто

Кто принес «Наполи» скудетто

Чемпионы Италии. Это скудетто – четвертое в неаполитанской истории. «Наполи» подвинул «Рому» и вошел в восьмерку самых титулованных команд Серии А.

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