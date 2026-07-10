До +32°C и грозы: синоптик Леус дал прогноз на 10-11 июля

10 июля на большей части дня погоду в Краснодарском крае будет формировать гребень антициклона. В связи с этим в регионе ожидается солнечная, сухая и тёплая погода, что подтверждается данными ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.