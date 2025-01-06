Пойду спою в караоке "Хасбулат удалой". Говорят, что с этой народной песни содрали гимн США. Мы имеем дело с бастардами без Родины и без флага.

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Интересно было бы увидеть морду просроченного, и, давно использованного презерватива, наркогауляйтера руины, когда всему миру станет известно о том, что судьба недостраны 404 будет решаться БЕЗ представителей этой банановой агломерации. А ещё, - узнать фамилию того нанлоскунса, что нынче стережет зелебобика, который пустит тому пулю в затылок. жЫд зылэньскый в точности повторяет историю недобитого австрийского "художника" Шикльгрубера. Земля ему стекловатой.