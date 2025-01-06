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Загадка Трампа — от первого лица

Загадка Трампа — от первого лица

Вассалы США во всем мире, от Австралии до Украины — через Канаду и Евросоюз, напряглись в ожидании 20 января, когда состоится инаугурация их нового хозяина.

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Комментарии
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vitaliy tabachenkov
Пойду спою в караоке &quot;Хасбулат удалой&quot;. Говорят, что с этой народной песни содрали гимн США. Мы имеем дело с бастардами без Родины и без флага.
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Интересно было бы увидеть морду просроченного, и, давно использованного презерватива, наркогауляйтера руины, когда всему миру станет известно о том, что судьба недостраны 404 будет решаться БЕЗ представителей этой банановой агломерации.  А ещё, - узнать фамилию того нанлоскунса, что нынче стережет зелебобика, который пустит тому пулю в затылок. жЫд зылэньскый в точности повторяет историю недобитого австрийского &quot;художника&quot; Шикльгрубера. Земля ему стекловатой.
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9 час.

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