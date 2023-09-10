Комментарий на заметку о том, как было бы хорошо жить в застывшем навеки "брежневском" СССР

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петров виктор

Генсек ЦК КПСС Л.И.Брежнев был не худшим советским правителем: тем более, если судить об этом по его многочисленным госнаградам, разного рода званиям и почётным премиям... Во многом поэтому, Леонид Ильич вошёл в историю СССР, как фалерист с невнятной речью... Его маразматический облик и публичные манеры общения с соратниками по Политбюро ЦК КПСС и зарубежными руководителями вошли в советский фольклор и окончательно похоронили веру советских людей в возможности коммунистических вождей, что-либо изменить в стране развитого социализма... Брежневская эпоха - это время, когда в СССР повсеместно процветали барыги и доставалы, а воровство, коррупция, "блат" и двойная мораль стали нормой жизни... Из брежневского времени произрастает национализм и сепаратизм 90-х... Именно при Брежневе, повсеместно (а особенно в советских и автономных республиках), партийные наместники и правящие там элиты превратили подвластные им территории в коррумпированные и бесправные вотчины - в источник личной наживы... Брежневский "застой" стал прологом стремительного распада советской социалистической государственности!...