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Летняя лига НБА. «Даллас» Ищенко сыграет с «Мемфисом», «Майами» Голдина встретится с «Кливлендом» и другие матчи

«Даллас» и Всеволод Ищенко встретятся с «Мемфисом» и Кэмероном Бузером (3-й номер драфта). «Майами» и Влад Голдин сыграют против «Кливленда».

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