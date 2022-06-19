Бетербиев – единственный действующий чемпион мира, на счету которого 100% побед нокаутом

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев на вечере бокса в Нью-Йорке победил техническим нокаутом во втором раунде Джо Смита-младшего.
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