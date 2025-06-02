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Марина Репещук. Говорим о важном

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Свежие комментарии

  • Ирина Кононова
    Подскажите, а где такая шикарная ёлочка в Краснодаре находится?Друзья, единомышл...
Кто в доме главный? Правильно - КОТ

Кто в доме главный? Правильно - КОТ! Как говорится, без кота и жизнь не та, а без двоих тем более 😺😸 Два замечательных пупсика, Чук и Гек, ищут дом и любящую усатых семью.

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