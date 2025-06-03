Потенциал МЧС России востребован в работе УКГВ ООН и ее партнеров

Глава МЧС России Александр Куренков и заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам - глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Томас Флетчер обсудили тенденции международного гуманитарного сообщества на современном этапе.
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