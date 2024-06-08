Профайлер Давыдов: поддержка Блинкена в США для Зеленского важнее, чем Байден Есть человек в США, реакция и поддержка которого президенту Украины Владимиру Зеленскому важнее, чем американский лидер Джо Байден или министр обороны Ллойд Остин.