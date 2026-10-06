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Евкуров вручил звезду Героя семье погибшего командира "Арбата"

Евкуров вручил звезду Героя семье погибшего командира "Арбата"

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров передал звезду Героя России родственникам Айка Гаспаряна, погибшего в ходе специальной военной операции.

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