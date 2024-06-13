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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скаут НХЛ: «У Демидова есть шанс стать новой российской топ-звездой в лиге. Он делает результат» 

18-летний нападающий системы СКА – один из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня. «У Демидова есть шанс стать новой российской топ-звездой в НХЛ.

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