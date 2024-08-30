Что спрашивают про море в Поиске Яндекса и у нейросетей

Аналитики Яндекса изучили агрегированные обезличенные запросы в Поиске про море. Оказалось, что многих пользователей интересует, можно ли плавать в Каспийском море, какая температура воды в Чёрном море, есть ли в нём акулы, как правильно загорать и как убрать загар.
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