МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Российские бренды представляют свою продукцию в летнем клубе «Москва» на Тверском бульваре

Российские бренды представляют свою продукцию в летнем клубе «Москва» на Тверском бульваре

В летнем клубе «Москва» на Тверском бульваре жители и гости столицы могут познакомиться с российскими брендами, узнать больше о продукции компаний, пообщаться с представителями бизнеса и получить сувениры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии