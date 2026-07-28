Российские бренды представляют свою продукцию в летнем клубе «Москва» на Тверском бульваре

В летнем клубе «Москва» на Тверском бульваре жители и гости столицы могут познакомиться с российскими брендами, узнать больше о продукции компаний, пообщаться с представителями бизнеса и получить сувениры.
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