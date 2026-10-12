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Иркутск Сегодня

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Двухэтажный садик продолжают строить в городке ИВАТУ в Иркутске

В городе ИВАТУ, на улице Советской, 176/19, продолжается строительство детского сада. Сегодня, 12 октября, ход работ на месте проверили мэр Иркутска Руслан Болотов и депутат Законодательного собрания региона Дмитрий Ружников.

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