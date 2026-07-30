«Взрослые мужики силой увезли детей»: екатеринбуржец рассказал о конфликте, после которого умер ученый Зезин

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Sergey Ivanov

Итак, кто- то решил качнуть маятник в другую сторону- и теперь убитый академик- сам виновник происшествия! Ну, а эти ублюдки, которые катались по уникальным посевам- просто детишки. Ну просто немного похулиганили! Ну, правда, при этом уничтожая многолетний труд ученого. Но ведь «это другое», не правда ли? Ну, а папаши этих ублюдков по своему ублюдству даже перещеголяли детишек: Вот они, прекрасно видя что детям не грозит никакая опасность, начали драку, в которой и убили ученого! Так какой приговор вынесем, господа? Погладим по головке и проведем воспитательную беседу с этими малолетними ублюдками, заодно угробив память человека, которому они и в подметки не годятся- или все- же назовем все своими именами: Малолетних сволочей, у которых не осталось ничего человеческого- сволочами, их отцов, которые ни в грош не ставят ничего, что создано другими и которые убеждены, что весь мир должен крутиться вокруг них и их хотелок- мразью, недостойной вообще жить на земле. Ученого, посвятившего жизнь тому, чтобы на столе у каждого был хлеб- героем.