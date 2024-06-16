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Медведчук назвал предложение Путина последним шансом сохранить украинское государство

Медведчук назвал предложение Путина последним шансом сохранить украинское государство

Мирная инициатива российского президента Владимира Путина является для Украины последним шансом на сохранение государственности, заявил руководитель движения "Другая Украина", бывший лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

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