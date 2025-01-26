Командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого назначил руководителем группировки «Хортица», действующей на донецком направлении, глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщается 26 января в Telegram-канале политика.
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