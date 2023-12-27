Главу предприятия по производству вакцин от ковида арестовали за взятку в 19 млн рублей

Замоскворецкий суд арестовал главу ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" (СПбНИИВС), где производили вакцины от ковида "Конвасэл" Евгения Маковского по делу о взятке в особо крупном размере.
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