Президент России на Рождество: церковные фото Путина с женой, свечами, рыбаками и детьми Елена ГалицкаяКаждый год в январе президент России Владимир Путин отмечает Рождество Христово, присутствуя на праздничных богослужениях.
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