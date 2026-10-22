Заслуженный артист России Владимир Скворцов — актёр театра «Et Cetera» и главный режиссёр Московского драматического театра «Человек», актёр театра и кино, сыгравший в порядка 60 картинах и сериалах, среди которых «Адъютанты любви», «Штрафбат», «Проклятый рай», «Простая история» и др.
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