Заслуженный артист России Владимир Скворцов — актёр театра «Et Cetera» и главный режиссёр Московского драматического театра «Человек», актёр театра и кино, сыгравший в порядка 60 картинах и сериалах, среди которых «Адъютанты любви», «Штрафбат», «Проклятый рай», «Простая история» и др.