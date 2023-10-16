У GeForce RTX 3080 и RTX A6000 обнаружили протечки в испарительных камерах, что привело к окислению меди

Видеокарты GeForce RTX 30 в своё время были достаточно беспроблемными, в отличие от тех же RTX 4090. Однако теперь сообщается, что, возможно, как минимум у RTX 3080 FE могут быть проблемы с системой охлаждения.
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