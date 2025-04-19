Каждый турист найдет в Крыму тот санаторий, который нужен именно ему.Крымские здравницы охватывают множество направлений, рассказала РИА Новости Крым директор научно-клинического центра Технологии здоровья и реабилитации КФУ имени Вернадского Елена Бирюкова.