Каждый турист найдет в Крыму тот санаторий, который нужен именно ему.Крымские здравницы охватывают множество направлений, рассказала РИА Новости Крым директор научно-клинического центра Технологии здоровья и реабилитации КФУ имени Вернадского Елена Бирюкова.
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