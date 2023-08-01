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Чудесное спасение: как дерево в Донецке защитило дом от попадания снаряда

Чудесное спасение: как дерево в Донецке защитило дом от попадания снаряда

Украинские войска в ночь на понедельник, 31 июля, снова обстреляли Куйбышевский район Донецка. Один из снарядов артиллерии попал в стоявшее перед многоквартирным домом дерево, которое по сути спасло многих людей, сообщает корреспондент РИА Новости.

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