Чудесное спасение: как дерево в Донецке защитило дом от попадания снаряда

Украинские войска в ночь на понедельник, 31 июля, снова обстреляли Куйбышевский район Донецка. Один из снарядов артиллерии попал в стоявшее перед многоквартирным домом дерево, которое по сути спасло многих людей, сообщает корреспондент РИА Новости.