Spelman College receives record $100 million donation from longtime trustee

Spelman College has received a $100 million donation from a businesswoman and philanthropist, the largest such gift in the history of a historically black college or university, the school announced Thursday.
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