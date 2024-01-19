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Spelman College receives record $100 million donation from longtime trustee

Spelman College receives record $100 million donation from longtime trustee

Spelman College has received a $100 million donation from a businesswoman and philanthropist, the largest such gift in the history of a historically black college or university, the school announced Thursday.

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