Британская MI5 предупредила о росте уровня террористической опасности

Руководители британской разведки рассматривают возможность приведения Великобритании в состояние повышенной готовности на случай террористической атаки, поскольку напряженность во всем мире после начала войны между ХАМАС и Израилем возросла, сообщило европейское бюро газеты Politico 20 октября.