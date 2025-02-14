Трамп заявил о намерении США стать основным поставщиком нефти и газа в Индию

Американский лидер Дональд Трамп 13 февраля в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме сообщил о том, что США намереваются занять первое место среди поставщиков нефти и газа в Индию.
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