Сенаторы осудили теракты в Донецке

Совет Федерации будет всеми способами доносить до мировой общественности правду о киевском режиме. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов 24 января.
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