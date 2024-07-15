Скандал в ЕС: евродипломаты придумали, как с особым цинизмом унизить Орбана

Politico вновь обращается к теме бойкота Венгрии со стороны коллег по ЕС. В этот раз речь идет о том, что идея, первоначально возникшая в умах скандинавов и примкнувших к ним прибалтов, проникла в головы руководителей ЕС в Брюсселе.