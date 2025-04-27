Российские моряки получили ранения в результате авиаударов США по йеменскому порту в Красном море -- йеменские хуситы

Сана, 27 апреля /Синьхуа/ -- Трое российских моряков получили ранения, когда американские военные нанесли авиаудары по судну в йеменском нефтяном порту Рас-Иса в провинции Ходейда на побережье Красного моря, сообщила в субботу группировка хуситов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)