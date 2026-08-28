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МОСИНФОРМ

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29 августа — Ежегодные соревнования по лыжероллерам и роликовым конькам

29 августа — Ежегодные соревнования по лыжероллерам и роликовым конькам

Фото: РИА Новости/М. Блинов На трассах лыжно-биатлонного комплекса «Марьино» (улица Марьинский Парк, дом 2/1) 29 августа состоятся традиционные бесплатные соревнования по лыжероллерам и роликовым конькам.

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