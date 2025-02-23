Песков заявил, что Путин максимально далек от популизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что глава российского государства Владимир Путин максимально далек от популизма, при этом он сохраняет высокий уровень поддержки населения.
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