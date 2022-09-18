В чём суть новых правил техосмотра автомобилей?

Технический осмотр машины — будничное и достаточно значимое событие в жизни любого автомобилиста. Выдаваемая после него диагностическая карта до недавнего времени считалась важным документом для всех водителей, отсутствие которого каралось штрафом.
Технический осмотр машины — будничное и достаточно значимое событие в жизни любого автомобилиста. Выдаваемая после него диагностическая карта до недавнего времени считалась важным документом для всех водителей, отсутствие которого каралось штрафом.
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