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В чём суть новых правил техосмотра автомобилей?

В чём суть новых правил техосмотра автомобилей?

Технический осмотр машины — будничное и достаточно значимое событие в жизни любого автомобилиста. Выдаваемая после него диагностическая карта до недавнего времени считалась важным документом для всех водителей, отсутствие которого каралось штрафом.

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