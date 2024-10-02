Российские войска выбили противника из села Старица в Харьковской области Из Харьковской области приходят сообщения об успехе российских Вооружённых сил на севере региона.
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Российские войска выбили противника из села Старица в Харьковской области Из Харьковской области приходят сообщения об успехе российских Вооружённых сил на севере региона.
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