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Амаль Клуни показывает как носить летние вещи в начале осени

Амаль Клуни показывает как носить летние вещи в начале осени

Амаль Клуни приехала на Венецианский кинофестиваль в оливковом шёлковом костюме Tom Ford by Haider Ackermann, состоящем из жакета, мини-шорт и топа.

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