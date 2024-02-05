ОПЕК+ в январе реализовала план по повышению цен на нефть Первый месяц года отметился снижением добычи нефти более чем на 400 тыс.
Пронедра
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ОПЕК+ в январе реализовала план по повышению цен на нефть Первый месяц года отметился снижением добычи нефти более чем на 400 тыс.
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