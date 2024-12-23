В ЕАЭС приняты рекомендации по регистрации медицинских изделий

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 23 декабря приняла Методические рекомендации по содержанию и структуре документов регистрационного досье медицинского изделия и проведению экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинского изделия в целях его регистрации.