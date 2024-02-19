Хуситы сообщили, что сбили в районе Ходейды американский дрон MQ-9 Reaper.Также хуситы успешно поразили британское судно Rubymar, нанеся ему серьезные повреждения.
В районе Ходейды сбит MQ-9 Reaper
Комментарии
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Владимир Бурцев
Всем чем надо и все, что есть и деньгами то же. Вот вам пример- ложили они прибор на америку, а дальше может и жидовню сдует.
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15 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Кишка тонка- как с женщиной!, уж много советчиков и все с той стороны.
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15 час.
ГМ
Георгий Михалев
Помоги, хуль тут по клавишам стучать.
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8 час.
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