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Царьград

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Вынужденные посадки: три рейса из Читы, Омска и Красноярска в Перми

Вынужденные посадки: три рейса из Читы, Омска и Красноярска в Перми

В аэропорту Перми совершили вынужденные посадки самолёты из Читы, Омска и Красноярска, направлявшиеся в Москву.

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