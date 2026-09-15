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Принц Гарри впервые за 6 лет отметил день рождения в Великобритании — как его поздравила семья

Принц Гарри впервые за 6 лет отметил день рождения в Великобритании — как его поздравила семья

Младшему сыну принцессы Дианы и Карла III исполнилось 42 года Принц Гарри и Меган Маркл, фото: соцсетиСегодня младшему сыну короля Карла III и покойной принцессы Дианы — принцу Гарри — исполняется 42 года.

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