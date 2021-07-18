«Зенит» отдаст 19-летнего вингера Щетинина «Ростову» в аренду с правом выкупа

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Вингер «Зенита» Кирилл Щетинин продолжит карьеру в «Ростове». Дончане арендуют 19-летнего игрока до конца сезона с опцией выкупа, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.