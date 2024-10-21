В Нижнем Новгороде состоялся концерт "От всего сердца"

В Нижнем Новгороде состоялся четвертый патриотический концерт "Сердцем к своим", организованный координационным центром поддержки военнослужащих, мобилизованных и членов их семей, действующим на базе Дома народного единства.
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