Прошедшая неделя была для Украины полна потрясений, скандалов и ожиданий. Из страны сбежал генпрокурор, глава украинского режима Зеленский решил не допустить в Европарламент своего бывшего пресс-секретаря Мендель, которая собиралась говорить о путях к миру и тех, кто им препятствует.