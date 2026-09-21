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Бегство генпрокурора, санкционный кляп для Мендель и неромантичный Буданов*. Украина на минувшей неделе

Бегство генпрокурора, санкционный кляп для Мендель и неромантичный Буданов*. Украина на минувшей неделе

Прошедшая неделя была для Украины полна потрясений, скандалов и ожиданий. Из страны сбежал генпрокурор, глава украинского режима Зеленский решил не допустить в Европарламент своего бывшего пресс-секретаря Мендель, которая собиралась говорить о путях к миру и тех, кто им препятствует.

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