Лариса Долина стала жертвой аферы: как мошенники завладели её московской квартирой Татьяна СергееваСреди главных событий недели — шокирующая новость о том, как певица Лариса Долина оказалась жертвой крупной аферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии